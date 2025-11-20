منصور بن محمد: دبي لاعب رئيس ومؤثر في صياغة مستقبل قطاع الطيران العالمي

دبي (وام)

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن الصفقات الضخمة التي شهدها «معرض دبي للطيران 2025» تؤكد مكانة دبي لاعباً رئيساً ومؤثراً في صياغة مستقبل قطاع الطيران العالمي، وهي المكانة التي ترسّخت بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه أمس لمعرض دبي للطيران، الذي تُختتم اليوم أعمال دورته التاسعة عشرة.

وأثنى سموّه على الجهود الدؤوبة التي تقف وراء تلك المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دبي كمركز رئيس للطيران على مستوى العالم، بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وخلال الزيارة، تفقّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من المنصات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض.

وشملت الزيارة منصات كل من «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي».

وقد زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح شركة «ساب».

كذلك، زار سموّه منصة شركة «أسيلسان» التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية.

وشملت الزيارة جناح شركة الصناعات الجوية الكورية (KAI) المتخصصة في إنتاج حلول الطيران المتكاملة وتقنيات الفضاء.

إلى ذلك، تفقّد سموّه طائرة طيران الاتحاد الحديثة من طراز إيرباص A321LR ذات الممر الواحد.