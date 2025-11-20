حمدان بن محمد بن راشد: متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي إضافة نوعية للمشهد الثقافي والعلمي في الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي إضافة نوعية للمشهد الثقافي والعلمي في الإمارات.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «برفقة أخي خالد بن محمد بن زايد، قُمنا اليوم بجولة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، حيث اطّلعنا على مجموعة من المعروضات العلمية والتجارب التفاعلية التي يضمها المتحف الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يروي قصة الكون منذ بداياته الأولى».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «يمثل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي والعلمي في دولة الإمارات، وأبوظبي هي دار المشاريع الثقافية الكبرى، وفيها تلتقي الثقافة بالفن وبالعلوم في رؤية مستقبلية طموحة لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار وترسيخ الاستدامة من أجل غد أفضل».

