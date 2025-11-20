الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يحضر حفل السفارة العمانية بمناسبة اليوم الوطني الـ 55

سيف بن زايد يحضر حفل السفارة العمانية بمناسبة اليوم الوطني الـ 55
20 نوفمبر 2025 23:51

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 55 للسلطنة.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق سانت ريجيس في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسعادة أحمد علي البلوشي مدير إدارة مجلس التعاون في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وكبار المسؤولين وأبناء الجالية العمانية المقيمة في الدولة.

وأكد البوسعيدي، في كلمة له، اهتمام وحرص دولة الإمارات وسلطنة عمان على تطوير مجالات التعاون بينهما في المجالات كافة، وبما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وحرصهما على تعزيز مسيرة التعاون والدفع بها إلى آفاق أشمل.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: علاقات تاريخية عميقة بين الإمارات وعُمان
هزاع بن زايد يهنئ سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني

وأضاف سعادته أن العلاقات العمانية الإماراتية متميزة وتاريخية، وتربط البلدين وشائج أخوية، وعلاقات استراتيجية أسس نهجها المغفور لهما السلطان قابوس بن سعيد والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراهما»، ما حقق رصانة وعمقاً للعلاقات بين البلدين الشقيقين.

المصدر: وام
سيف بن زايد
حفل
سلطنة عمان
اليوم الوطني
سفارة
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©