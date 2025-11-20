«زاهب للتوظيف» يستقطب كفاءات وكوادر وطنية واعدة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتمت أمس فعاليات معرض «توظيف × زاهب 2025» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، الذي عزز حضوره كأحد أبرز الفعاليات الوطنية على أجندة الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية في دولة الإمارات، ورسخ مكانته كمنصة رئيسية ضمن فعاليات «عام المجتمع 2025».



سلطان النيادي: إيمان الإمارات بقدرات الشباب

قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، إن معرض «توظيف × زاهب» 2025 يجسد إيمان دولة الإمارات بقدرة شبابها على بلوغ آفاق جديدة متى توفّرت لهم المنصّات الداعمة والفرص النوعيّة. وتابع: «لمَستُ خلال زيارتي للمعرض روحاً حقيقيّة من الطموح والإصرار لدى جيل واعٍ ومستعد للمساهمة والابتكار والريادة. إن تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات والمعرفة والثقة التي تهيّئهم للمستقبل يُعدّ أولويّة وطنيّة، ومثل هذه الفعاليات تمثّل ركيزة أساسيّة في إعدادهم للقيام بدور فاعل في رسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة الدولة».

وقال هلال عبدالله الشامسي، من «طاقة للتوزيع»: تشارك «طاقة للتوزيع» في معرض «توظيف × زاهب 2025» الذي ينطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تستعرض أمام الزوار أبرز الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في مجال توزيع الطاقة والمياه.

وأضاف: قدّمت طاقة برنامج «إطلاق» الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من خلال مسارات تدريبية وتطويرية لإعداد الخريجين والفنيين والكوادر الميدانية، مؤكدة التزامها بدعم التوطين وتوفير بيئة عمل محفزة للشباب الإماراتي. وتأتي مشاركة الشركة ضمن جهودها المستمرة لاستقطاب وتأهيل الكوادر المواطنة في قطاع الطاقة الحيوي.

وأكد الشامسي: وجودنا في زاهب يسهم في تعزيز وصولنا إلى الشباب الطموح، والاستماع إلى تطلعاتهم، وتوجيههم نحو المسارات التي تتيح لهم دوراً فاعلاً في حماية الموارد العامة وخدمة الوطن. كما يؤكد هذا الحضور حرصنا على بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الوطنية القادرة على دعم منظومة الحوكمة والنزاهة في الدولة، وترسيخ ثقافة المساءلة كقيمة جوهرية في مسيرتهم المهنية.

من جهتها، قالت أسماء العتيبة، مدير تطوير القدرات والثقافة في مجموعة «nmdc»، إن الهدف من المشاركة هو استقطاب الخبرات الوطنية، والباحثين عن فرص العمل لدينا في مشاريع في مجموعة nmdc، والتعريف ببيئة وفرص العمل لدينا ومجالات التدريب المتوفرة.

وقالت ليلى الوالي، مدير مكتب الاتصال الحكومي في المركز الوطني للمناصحة، إن المركز يعنى بأصحاب الفكر الإرهابي والمتطرف والمنحرف، مضيفة: هدفنا من المشاركة في المعرض هو تأهيل أصحاب الفكر الإرهابي والمتطرف والمنحرف، حيث نبحث اليوم عن التخصصات التأهيلية، كالتفكير الديني والسياسي والفكري والوطني والاجتماعي. كما شارك جهاز أبوظبي للمحاسبة في النسخة الثالثة من المعرض.

وأكد على برنامجه الوطني «النخبة»، الذي أُطلق عام 2022 بهدف استقطاب وتدريب الكوادر الإماراتية الشابة للانضمام إلى منظومة العمل الرقابي، موضحا أن البرنامج وفر منذ انطلاقه 13 دفعة تدريبية، شملت مسارات مهنية متخصصة في مجالات التدقيق والنزاهة والإدارة، ما مكّن المشاركين من الإسهام الفاعل في دعم الجهاز وتعزيز كفاءاته.

بدورها، قالت أمل الظاهري، رئيس قسم استقطاب وتمكين المواهب في جهاز أبوظبي للمحاسبة: تأتي مشاركتنا في معرض زاهب لتجسد التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة، في استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية، ونحرص على تعريف الباحثين عن العمل والخريجين الجدد، وتعريفهم بدور الجهاز الأساسي لحماية الموارد العامة، إضافة إلى دوره تعزيز مفهوم الكفاءة والنزاهة وحماية الموارد العامة في المجتمع. كما نوفر فرصاً وظيفية لأصحاب الخبرة والخريجين الجدد إضافة إلى برنامج النخبة الذي تمكنا من خلاله من تخريج الدفة الـ12.

وقال الدكتور سعد الودامي، عضو في مجلس أبوظبي للشباب: تواجدنا يعتبر ضمن التزامنا أمام شباب أبوظبي بحيث نوفر لهم الفرص الحصرية والاستثنائية لهم التي تساعدهم في اختيار الفرص المناسبة للعمل. وتابع، نحن شريك استراتيجي في معرض زاهب لخلق فرص شبابية مع مختلف الجهات المشاركة وذلك للشباب من فئة 15 إلى 35 عاماً، مشيراً إلى أن الفرص تتضمن: فرصاً وظيفية وتدريبية واستشارية وتطويرية للسير الذاتية وللمسارات المهنية.



التقنية العليا

شاركت التقنية العليا في المعرض، حيث عرضت الفرص الوظيفية والمبادرات المتعلقة بإعداد الكفاءات الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل. وركزت على استقطاب الكفاءات الإماراتية في التخصصات الهندسية والتقنية والإدارية.