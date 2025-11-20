«إسلامية دبي» ترسّخ قيم التعايش عبر «ملتقى الثقافات»

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامج «ملتقى الثقافات»، وهو مبادرة تثقيفية وتفاعلية ضمن خطة التوعية الدينية موجهة لأفراد المجتمع من المسلمين وغير المسلمين، من المقيمين والزوار، بهدف دعم التفاهم المتبادل وتعزيز الحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، وترسيخ قيم العيش المشترك والاحترام المتبادل ضمن بيئة المجتمع الإماراتي المتنوعة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز المعرفة الثقافية والدينية، وتفعيل جسور التواصل بين المسلمين وغير المسلمين، ودعم المسلمين الجدد من خلال تجارب واقعية تعزز اندماجهم مع مختلف الشرائح في المجتمع. وفي هذا السياق، أكد خالد المري، رئيس قسم التواصل الحضاري، أن ملتقى الثقافات يعكس التزام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بنشر رسائل التعايش والاحترام المتبادل، وترسيخ مبادئ الاعتدال والانفتاح التي تُعدّ ركيزة أساسية في نهج دولة الإمارات.

وأضاف أن البرنامج يتيح مساحة مهمة للحوار البنّاء بين أفراد المجتمع من خلفيات متنوعة، بما يسهم في تعزيز الانسجام وتوطيد العلاقات المجتمعية على أسس من المعرفة والتفاهم.