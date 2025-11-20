اختتام برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني» بنسخته الإنجليزية

دبي (الاتحاد)

اختتم مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني» بنسخته الإنجليزية، وذلك ضمن مبادرة (صُناع الأثر) التي أعلن عنها المجلس في شهر يونيو الماضي، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، حيث استهدف البرنامج تأهيل 58 صانع محتوى من المهتمين بالشأن الإنساني والتنموي، ينتمون إلى 23 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقدم البرنامج نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين العالميين المتخصصين بالشأن الإنساني، بهدف استقطاب وتطوير مهارات صناع المحتوى الإنساني من مختلف أنحاء العالم، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي يعكس المبادرات والبرامج الإنسانية والتنموية العالمية.

وفي هذا السياق، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، يعكس برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني»، الذي استقطب 58 مشاركاً ينتمون إلى أكثر من 23 دولة، التنوع الثقافي الغني الذي يتمتع به مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في إثراء الحوار الإنساني العالمي، مشيراً إلى تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والتنموية الحيوية، ورفع الوعي المجتمعي بهذه القضايا، وتزويد صناع المحتوى الموهوبين بالمهارات المتقدمة لتقديم محتوى إنساني مؤثر يسهم في إثراء الحوار الإنساني عالمياً.