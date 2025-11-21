السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوّة لا يغيرها الزمن

محمد بن راشد: تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك وأخوّة لا يغيرها الزمن
21 نوفمبر 2025 11:51

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الجهات الاتحادية كافة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بعقود من الأخوّة بين الإمارات والكويت الشقيقة.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:«وجّه رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم بالاحتفاء بعقود من الأخوّة بيننا وبين الكويت الشقيقة.. تجمعنا مع الكويت أواصر لا تنفك، وأخوّة لا يغيّرها الزمن، ومحبة لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً.. نوجّه الجهات الاتحادية كافة تنفيذ توجيهات رئيس الدولة، حفظه الله، وإظهار حجم المحبة الحقيقية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين».



 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الكويت
محمد بن راشد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
الرياضة
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
اليوم 12:00
روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
الذكاء الاصطناعي
روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©