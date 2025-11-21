السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منصور بن زايد: محبة الكويت راسخة في قلوب أهل الإمارات

منصور بن زايد: محبة الكويت راسخة في قلوب أهل الإمارات
21 نوفمبر 2025 12:02

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن محبة الكويت راسخة في قلوب أهل الإمارات، ومواقفها النبيلة باقية في الذاكرة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الاحتفاء بالكويت الشقيقة خلال سبعة أيام هو فرصة نعبّر فيها عن محبةٍ تجمع سبع إمارات بروحٍ واحدة. محبة الكويت راسخة في قلوب أهل الإمارات، ومواقفها النبيلة باقية في الذاكرة. نسعد بمشاركة المجتمع في هذه الأيام المخصّصة للاحتفاء بالكويت وقيادتها وشعبها الكريم».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الإمارات
الكويت
