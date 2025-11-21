رئيس الدولة يوجّه بالاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية ابتداء من 29 يناير المقبل

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، ابتداء من يوم 29 من شهر يناير المقبل ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة.

ويأتي توجيه سموه في إطار الروابط الأخوية التاريخية، التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والممتدة لعقود.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «إن علاقاتنا مع الكويت، علاقة أخوة ومحبة وقُربى، كانت السند قبل الاتحاد وبعده، واليد التي امتدّت لتُعطي وتساعد، ومازالت مواقفها النبيلة إلى اليوم، مواقف أخوة ومحبة حقيقية».

وأضاف سموه: «ندعو مؤسساتنا إلى الاحتفاء بعقود من هذه الأخوة والمحبة في 29 يناير المقبل ولمدة أسبوع، الاحتفاء بالكويت وأهلها وقيادتها وشعبها الكريم واجب علينا، ونقول شكراً للكويت، ونبقى أخوة ويداً بيد للأبد، حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدام عزها ومجدها».

ويأتي هذا الاحتفاء تتويجاً للعلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وتجسيداً لحرص قيادة الدولة على مواصلة تعزيز هذه العلاقات.