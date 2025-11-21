السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد: الكويت منّا ونحن منها

حمدان بن محمد: الكويت منّا ونحن منها
21 نوفمبر 2025 12:40

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الكويت منّا ونحن منها، احتفاء بعلاقات الأخوة التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بالاحتفاء بعلاقات الأخوة، التي تجمعنا مع الكويت الحبيبة وقيادتها وشعبها، نوجّه حكومة دبي بالعمل للمشاركة بالاحتفاء بهذه الأخوة الممتدة وهذه العلاقات التاريخية الاستثنائية».
وأضاف سموه: «الكويت منّا ونحن منها، لا ينسى مجتمع الإمارات وقفاتها التاريخية، وستبقى أخوتنا راسخة للأبد».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
