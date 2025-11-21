السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تضبط 5 سائقين متهورين عرضوا سلامة الآخرين للخطر

شرطة أبوظبي تضبط 5 سائقين متهورين عرضوا سلامة الآخرين للخطر
21 نوفمبر 2025 14:02

 ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم 5 سائقًين متهورين ارتكبوا مخالفات مرورية وهي التجاوز من ناحية اليمين بصورة خطرة والتجاوز من كتف الطريق وعدم ترك مسافة أمان كافية وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي مما أدي الى إرباك حركة السير وتعريض سلامة السائقين للخطر.
وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة على الطرق وترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية .
ودعت السائقين تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار ، وحذرت من عدم التجاوز من كتف الطريق المخصص للحالات الطارئة ومركبات الطوارئ الذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
