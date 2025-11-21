السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي توعّي بمكافحة الاحتيال الإلكتروني في القرى العمالية

21 نوفمبر 2025 14:13
21 نوفمبر 2025 14:13

نفذت شرطة أبوظبي ورشة توعوية حول أساليب الاحتيال الإلكتروني في قرية لابتويل العمالية، وذلك ضمن الحملة الإعلامية التوعوية «خلك حذر»، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الرقمي، وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة.
وأكد العميد طارش محمد الكعبي، مدير مركز شرطة بني ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية، أن تنفيذ الورشة يأتي انسجامًا مع نهج شرطة أبوظبي في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمختلف فئاته تجاه أساليب الاحتيال الإلكتروني المتجددة، مشيراً إلى أن فئة العمال تُعد من الشرائح الأكثر استهدافاً بمثل هذه الأساليب، ما يستدعي تكثيف التوعية وتبسيط المعلومات بلغات متعددة تناسبهم.
وأوضح أن الورشة ركّزت على التعريف بأبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني المنتشرة، مثل: الاتصالات الهاتفية المجهولة، والروابط الوهمية، والاحتيال العقاري، والتوظيف الوهمي، والإعلانات الإلكترونية المزيفة، والمزادات الوهمية، والاستثمار عبر العملات الرقمية، إضافة إلى أسلوب دفع مبالغ مالية لبيع أرقام أو هواتف أو مركبات غير حقيقية.
وتسعى شرطة أبوظبي من خلال هذه المبادرات إلى نشر ثقافة الوعي الرقمي، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني، عبر رسائل تحذيرية وإرشادات واضحة ومبسطة، بما يعزز حماية الأفراد ويدعم ثقة المجتمع في المنظومة الأمنية الرقمية.

