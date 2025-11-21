رئيس الدولة والرئيس الفنلندي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز مساراتها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة -خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي- بالرئيس الفنلندي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.. متمنياً لفنلندا وشعبها دوام التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفنلندا، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتعليم والتكنولوجيا والفضاء والابتكار وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. مؤكدين حرص البلدين على دعم الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ السلام والاستقرار في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على مواصلة البناء على ما تحقق في مسار علاقات البلدين، خاصة تعاونهما في القطاعات التي تشكّل أولوية تنموية مشتركة.. متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في استكشاف آفاق جديدة للنمو والازدهار، لا سيما أنها تأتي مع احتفاء البلدين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضاف سموه أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تمثل محطة محورية في تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وفنلندا.

من جانبه أعرب فخامة ألكسندر ستوب عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال.. مؤكداً أن بلاده تتطلع إلى توسيع تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات في المجالات، التي تخدم التنمية المستدامة، مشيراً إلى التطور المستمر الذي تشهده علاقات البلدين.

كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع العلاقات الإماراتية - الفنلندية نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك واستثمار كل الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما من أجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين إلى التقدم والازدهار والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في العالم.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.