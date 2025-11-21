السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رئيس جمهورية فنلندا

رئيس الدولة يلتقي رئيس جمهورية فنلندا
21 نوفمبر 2025 17:06

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال لقائنا في أبوظبي اليوم، بحثت مع فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات التي تخدم أولوياتنا التنموية المشتركة، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتعليم والتكنولوجيا والفضاء والابتكار».
وأضاف سموه: «وبينما نحتفي هذا العام بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، كانت المباحثات فرصة لتأكيد التزامنا المشترك باستثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق تطلعات بلدينا وشعبينا للتقدم والازدهار، والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
فنلندا
محمد بن زايد
