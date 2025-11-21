طحنون بن زايد يلتقي رئيس وزراء كندا

التقى سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، دولة مارك كارني، رئيس وزراء كندا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت بدولة مارك كارني، رئيس وزراء كندا، حيث تناولنا آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلاقات المتنامية بين بلدينا، إضافة إلى آخر التطورات المرتبطة باستراتيجيات الذكاء الاصطناعي».

وأضاف سموه: «وتبادلنا خلال اللقاء بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد وجهات النظر حول سبل تطوير الخدمات الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومسارات البناء عليها لتعزيز التعاون المشترك ودعم الروابط المتعددة بين الإمارات وكندا».