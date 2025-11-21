الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً شرقاً، وتظهر السحب المنخفضة على البحر والجزر، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً، وحركتها شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ومضطرب غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:14، والمد الثاني عند الساعة 03:27، والجزر الأول عند الساعة 20:39، والجزر الثاني عند الساعة 07:19.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40، والمد الثاني عند الساعة 23:34، والجزر الأول عند الساعة 16:25، والجزرالثاني عند الساعة 05:21.