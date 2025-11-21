السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
علوم الدار

سيف بن زايد يحضر تخريج 334 خريجاً وخريجة من دفعة "صناع المستقبل" 2025

21 نوفمبر 2025 18:09

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تخريج 334 خريجاً وخريجة من دفعة "صناع المستقبل" 2025.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك لسيدي القائد تخريج كوكبة جديدة من أبناء وبنات الإمارات ، تجسد بتميزها روح الوطن وتواصل مسيرته نحو الريادة، وقد سعدت بحضور تخريج 334 خريجاً وخريجة من دفعة "صناع المستقبل" 2025، الذين اعتلوا بتفوقهم مراتب الامتياز والشرف في برامج البكالوريوس والدراسات العليا من جامعة زايد».
وأضاف سموه: «وأهنئ جميع الخريجين وأسرهم بهذا الإنجاز الذي يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمساهمة في خدمة المجتمع وصياغة مستقبل الإمارات بعقول ناضجة وقدرات راسخة».
وتابع سموه: «أشكر هيئات الجامعة الأكاديمية والإدارية في هذا الصرح الوطني على دورهم في إعداد جيل مبدع قادر على حمل رسالة الوطن بثقة واقتدار».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
