السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تشارك في برامج متخصّصة لحوادث المركبات ذاتية القيادة

خبراء مديرية المرور والدوريات الأمنية المشاركون في الفعاليات (من المصدر)
22 نوفمبر 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي

شارك عدد من الخبراء الدوليين من مديرية المرور والدوريات الأمنية وفنيين من إدارة طيران الشرطة وإدارة مسرح الجريمة بشرطة أبوظبي في برامج تدريبية متقدمة في برامج التحقيق في بناء الحوادث المرورية في الولايات المتحدة الأميركية؛ بهدف تطوير قدراتهم لإعادة بناء الحادث المروري للمركبات ذاتية القيادة، وذلك ضمن مراحل مشروع المواكبة الأمنية للمركبات ذاتية القيادة.
ويأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز جاهزية كوادرها المتخصّصة ورفع كفاءتهم الفنية في مجالات التحقيق وإعادة بناء الحوادث المرورية، ومن خلال خطة شاملة لتمكين الكفاءات الوطنية من مواكبة التطورات العالمية في أنظمة النقل الذكية وأساليب التحقيق المتقدم في الحوادث المرورية. وشمل البرنامج التدريبي استخدام الطائرات المسيّرة لرفع معالم الحوادث بدقة عالية، وإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد تسهم في تحسين التوثيق وتحليل مسارات المركبات، كما ركّز على دراسة الأنظمة الذكية في المركبات ذاتية القيادة، وفهم تفاعل المستشعرات والأنظمة الحاسوبية، بما يسهم في تطبيق أحدث المعايير التقنية في التحقيق، وإعادة البناء. وأكدت «شرطة أبوظبي» أن هذه البرامج تأتي استمراراً لمساعيها في تطوير قدرات فرق العمل المتخصصة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إعادة بناء الحوادث المرورية، بما يعزّز دورها الريادي في دعم منظومة السلامة على الطرق، وتحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة في مجال الأمن المروري والتقنيات المستقبلية.

المركبات ذاتية القيادة
شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
أميركا
مديرية المرور والدوريات
الحوادث المرورية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
الرياضة
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
اليوم 12:00
روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
الذكاء الاصطناعي
روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©