السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النيابة العامة و«شرطة أبوظبي» تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق

علي البلوشي خلال لقائه محمد بن طحنون (من المصدر)
22 نوفمبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي

بحثت النيابة العامة في أبوظبي، مع «شرطة أبوظبي»، سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنمية آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات القانونية والقضائية، واستعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية والفرص الممكنة لدعمها وتوطيدها وإثراء التكامل المؤسسي.
وأكد المستشار علي البلوشي، أن الزيارة تجسّد حرص الجانبين على تطوير أسس العمل المشترك، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى إرساء منظومة متقدمة تعزز من حماية المجتمع، وتضمن تحقيق عدالة عالمية الجودة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
محمد بن طحنون
النيابة العامة في أبوظبي
النيابة العامة
علي محمد البلوشي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
الرياضة
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
اليوم 12:00
روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
الذكاء الاصطناعي
روبوت يسجّل رقماً قياسياً بالسير لمسافة 106 كيلومترات
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©