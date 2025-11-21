النيابة العامة و«شرطة أبوظبي» تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت النيابة العامة في أبوظبي، مع «شرطة أبوظبي»، سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تنمية آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، حيث تناول اللقاء عدداً من الموضوعات القانونية والقضائية، واستعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية والفرص الممكنة لدعمها وتوطيدها وإثراء التكامل المؤسسي.

وأكد المستشار علي البلوشي، أن الزيارة تجسّد حرص الجانبين على تطوير أسس العمل المشترك، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى إرساء منظومة متقدمة تعزز من حماية المجتمع، وتضمن تحقيق عدالة عالمية الجودة.