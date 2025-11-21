«قمة بريدج 2025» تستضيف بريانكا شوبرا جوناس

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف قمة «بريدج» 2025 الممثلة والمنتجة الهندية بريانكا شوبرا جوناس في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة مهنية متوازنة في عالم مهووس بالشهرة والمال: تحول في الذهنية يبدل المعادلة»، ويديرها الإعلامي أنس بوخش، صانع محتوى ومقدم برنامج AB Talks، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر، في الساعة العاشرة صباحاً، على «منصة القمة».

وتستعرض بريانكا، خلال الجلسة التي تأتي ضمن برنامج مسار «صناعة الأفلام»، كيف أسهمت شهرتها العالمية المبكرة، ومتطلبات عملها، والسفر عبر القارات، في تعزيز مفاهيم الانضباط والمهنية التي تستند إليها اليوم في مسارها المهني والشخصي، كما تناقش الأسباب التي تجعل من تأدية عدد قليل من المهام بتركيز ووضوح أساساً لاستدامة الجودة في مجالات الأفلام والإنتاج وريادة الأعمال.

فازت بريانكا شوبرا جوناس بلقب ملكة جمال العالم لعام 2000 عندما كانت في 18 من عمرها، وهي خامس شابة هندية تحرز هذا اللقب العالمي، وبعد اختيارها عالم صناعة الترفيه أصبحت واحدة من أعلى الممثلات أجراً في الهند.

ونجحت بريانكا في بناء مسيرة مهنية في دول وقارات ومجالات متعددة، وتتضمن أعمالها مسلسل «رؤساء الدول» Heads of State، على منصة «برايم فيديو» والذي حقق أكثر من 75 مليون مشاهدة، وفيلم «النمو الأبيض» The White Tiger، الذي ترشح لجائزة الأوسكار، ولعبت فيه دور البطولة كما شاركت فيه بوصفها منتجة تنفيذية.

ومن خلال شركة الإنتاج التي أسستها، «بيربل بيبل بكتشرز» Purple Pebble Pictures، قدمت بريانكاً سرداً بصرياً متميزاً في عدة أعمال، منها أفلام وثائقية ترشحت إلى جائزة الأوسكار مثل Anuja، وTo Kill a Tiger، مما عزز تأثيرها في صناعة السينما كممثلة ومنتجة. وتشمل أعمالها المقبلة فيلم «الخدعة» The Bluff، والذي تشارك في إنتاجه على منصة «برايم فيديو»، إضافة إلى الجزء الثاني من مسلسل «القلعة» Citadel، وفيلم «فارانساي» Varanasi، أحد أضخم الأعمال السينمائية الهندية للمخرج العالمي كودري سيرسالي سري رجامولي SS Rajamouli.

وتقام قمة «بريدج» 2025، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، في الفترة 8 - 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتجمع القمة أكثر من 60 ألف مشارك من 45 دولة.