السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطلبة يستعدون لامتحان الرياضيات الاثنين المقبل

مبنى وزارة التربية والتعليم (الاتحاد)
22 نوفمبر 2025 01:14

دينا جوني (أبوظبي)

أدّى طلبة الصف الثاني عشر، أمس الجمعة، امتحان مادة الكيمياء ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، فيما يستعدون لأداء امتحان الرياضيات يوم الاثنين المقبل، وسط إجراءات تنظيمية لضمان سير الاختبارات بكفاءة وانضباط.
وفي إطار الحفاظ على نزاهة الامتحانات وضبط أي إخلال بنظامها، حدّدت وزارة التربية والتعليم ثماني خطوات إجرائية واضحة للتعامل مع حالات الغش أو المخالفات المرتبطة بالطلبة داخل قاعات الامتحان، بما يضمن الشفافية وتطبيق اللوائح المعتمدة.
وتشمل الإجراءات المعتمدة ما يلي: تبدأ العملية بقيام المراقب الأول بإبلاغ المراقب الثاني فور الاشتباه بوقوع مخالفة، يلي ذلك توثيق المخالفة وجمع الأدلة اللازمة، سواء كانت ملاحظات أو صوراً فوتوغرافية أو وثائق تدعم الواقعة.
ويُصار بعدها إلى إخراج الطالب المشتبه به من القاعة حفاظاً على هدوء سير الاختبار، ونقله إلى قاعة بديلة خاضعة للإشراف.
كما يتم إبلاغ الوحدة التنظيمية المختصة في المدرسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تمهيداً لفتح تحقيق داخلي، ومن ثم تعبئة نموذج تقرير الغشّ أو المخالفة الامتحانية والتوقيع عليه من الطالب وولي الأمر.
وتنص الإجراءات على تطبيق لائحة إدارة السلوك في مؤسسات التعليم العام وإخطار الفرع المدرسي، الذي يتولى بدوره تحويل الحالة إلى إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة بعد التحقق منها.
أما إدارة التقييم، فتتولى تطبيق اللوائح والقرارات ذات الصلة وفق ما هو معتمد في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان عدالة الفرص بين الطلبة، وترسيخ قيم النزاهة الأكاديمية، وتعزيز بيئة تعليمية تراعي الانضباط وجودة المخرجات التعليمية.

