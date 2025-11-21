السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طحنون بن زايد ورئيس فنلندا يشهدان توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون في الرعاية الصحية والعلوم الطبية

21 نوفمبر 2025 21:19

شهد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني وفخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون في الرعاية الصحية والعلوم الطبية.
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «شهدت وفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرعاية الصحية والعلوم الطبية».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «استعرضت مع فخامته فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وما يرتبط بها من ميادين البحث والتعليم والقطاع الصحي، إلى جانب ما تشهده العلاقات الثنائية بين بلدينا من تطور متواصل».
وأكد سموه «كما بحثنا سبل تعزيز التكامل في تطوير وتبني الحلول المستقبلية بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم آفاق التعاون المتنامي بين الإمارات وفنلندا في مختلف المجالات».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
ألكسندر ستوب
فنلندا
خطاب نوايا
توقيع
