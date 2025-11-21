السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

3 جوائز لـ«بيئة أبوظبي» من معهد الابتكار العالمي في الولايات المتحدة

تعكس الجوائز الدور الريادي للهيئة في تطبيق أحدث الحلول (من المصدر)
22 نوفمبر 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي

حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على ثلاث شهادات اعتماد من معهد الابتكار العالمي «جيني» في الولايات المتحدة الأميركية، من بينها شهادة المستوى الثالث، وهي أعلى درجات الاعتماد، ضمن فئة «ابتكار صنع القيمة»، وذلك عن ثلاثة من أبرز مشاريعها التي تضع معايير جديدة في الإدارة البيئية والحفاظ على الموارد في جميع أنحاء المنطقة، ما يعكس ريادتها في مجال الابتكار البيئي، والتزامها بتطوير حلول مستدامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحصدت الهيئة الجائزة الأولى عن مشروعها في استخدام الطائرات من دون طيار، والتصوير الطيفي الفائق، والذكاء الاصطناعي للكشف عن تلوث التربة بدقة 88%، مع خفض تكاليف الرصد بنسبة 75%.
بينما جاءت الجائزة الثانية تقديراً لجهودها في تطوير أداة مبتكَرة لدعم القرار، تُتيح حساب احتياجات المحاصيل المائية بدقة أعلى. واستحقت الهيئة الجائزة الثالثة عن مبادرتها في تصميم نظام تحلية المياه الذي يعمل بالطاقة الشمسية، لمعالجة المياه الجوفية قليلة الملوحة باستخدام الطاقة النظيفة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة: «يُمثِّل الابتكار جوهر رسالتنا في حماية البيئة وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة. ويعكس حصولنا على هذه الجوائز العالمية المهمة إيماننا المطلق بأهمية الحلول القائمة على العِلم، والمدعومة بالتكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية في مختلف مشاريعنا للحفاظ على البيئة، ما يؤكِّد التزامنا بالعمل على تطوير حلول قادرة على ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في الابتكار والعمل البيئي العالمي». وخضعت المشاريع الثلاثة، بناءً على متطلبات الحصول على هذه الجوائز، لتقييم صارم، بما في ذلك التحقُّق الميداني، وبيانات الأداء، والمرئيات، والامتثال لمعايير الابتكار الدولية واستراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث شكَّلت نقلة نوعية وأثراً ملموساً في معالجة المشكلات البيئية، إذ انسجم مشروع الكشف عن تلوُّث التربة مع هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 15.3.1، الذي يركِّز على مكافحة تدهور الأراضي وتعزيز استصلاحها. بينما يُمكِّن مشروع أداة حساب احتياج المحاصيل من المياه الجهات المعنية من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، والحفاظ على موارد المياه الجوفية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية في البيئات القاحلة. وحقَّق مشروع تحلية المياه بالطاقة النظيفة انخفاضاً قياسياً في استهلاك الطاقة، مع خفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

بيئة أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة في أبوظبي
هيئة البيئة
أبوظبي
شيخة الظاهري
