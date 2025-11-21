السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد «البنك الدولي» يطّلع على دور «الاتحاد» في دعم القضايا التنموية

حمد الكعبي يهدي إديث جيبونو العدد الأول من صحيفة الاتحاد وفي الصورة رائد الشايب (تصوير: علي عبيدو)
22 نوفمبر 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

اطّلع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، برئاسة إديث جيبونو، مديرة الشؤون الخارجية للعمليات المؤسسية والإقليمية والممارسات العالمية في البنك، أمس، على أعمال «مركز الاتحاد للأخبار»، ودوره المتنامي في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والتنموية، بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات ورؤيتها في هذا المجال.
ضم الوفد، كلاً من كولين غوروف- درايهاوبت، مديرة الشؤون الخارجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشرف السعيد، رئيس العلاقات الإعلامية للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسؤول الشؤون الخارجية في البنك لدول مجلس التعاون الخليجي. 
واستمع الوفد خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي حول عمليات «مركز الاتحاد للأخبار» التحريرية، ورؤيته الهادفة إلى تقديم تغطية موثوقة وفعّالة في مختلف القطاعات.
وبحث اللقاء إمكانات تعزيز التعاون بين «الاتحاد» والبنك الدولي، لاسيما في مجالات التغطية الإخبارية حول قضايا مثل أمن المياه، والزراعة، والتنمية المستدامة، وتبادل المعرفة، إلى جانب أولويات التنمية الأوسع في المنطقة.
كما استعرض ممثلو البنك الدولي توسع دوره في دولة الإمارات، مؤكدين التزامه بالشراكات الإعلامية الداعمة للتنمية.
ورحب الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، بالوفد، وقدّم له لمحة عن الأنشطة الاستراتيجية للمركز، ورؤيته التحريرية.
وقال الدكتور حمد الكعبي: «نقدّر تعاوننا مع البنك الدولي ونرى إمكانات كبيرة لتوسيع هذا التعاون»، مشيراً إلى أن «مركز الاتحاد للأخبار» يقدِّم صحافة موثوقة تُعنى بالتنمية وتدعم رؤية دولة الإمارات، وتسلّط الضوء على أبرز التحديات العالمية، وأضاف: «ومن خلال العمل المشترك، يمكننا تعزيز القصص المهمة والمساهمة في إثراء الحوار الهادف في المنطقة».

