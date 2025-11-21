«أبوظبي للزراعة» تدعو إلى المشاركة الفعالة في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ملتقى للتعريف بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي ودورها في تنمية الإنتاج الحيواني، ودعت الجمهور إلى المشاركة الفعالة في الجائزة، وإبراز منجزاتهم فيما يتعلق بفئات الجائزة، قبل غلق باب المشاركة 15 ديسمبر المقبل.

وتناولت بالتفصيل الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالترشح للفئات، وما جرى من تحديثات على الدورة الرابعة. وناقش الملتقى كل التفاصيل الخاصة بالجائزة والإجابة عن التساؤلات الخاصة بالجائزة والمستجدات بالدورة الرابعة.

وأوضحت الهيئة -خلال اللقاء الذي تم تنظيمه عبر «تيمز»- مسار الدورة الرابعة والمراحل التي مرت بها، بداية من أبريل – يونيو 2025، حيث تم قياس أثر الجائزة، ومراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي، ومراجعة تصور الجائزة، ومراجعة معايير التقييم، والمرحلة الثانية من يونيو إلى أغسطس، وتم خلالها تشكيل فرق العمل وفرق التقييم، وتطوير الخطة الإعلامية والترويجية، وإطلاق الورش التوعوية والتعريف بفئات الجائزة والمعايير.

والمرحلة الثالثة في 15 سبتمبر، والتي شهدت إطلاق الدورة الرابعة للجائزة وفتح باب التسجيل، على أن يتم إغلاق باب المشاركة في 15 ديسمبر المقبل، لفئات الجائزة الرئيسية. وبدأت المرحلة الخامسة في الأول من نوفمبر الجاري تنظيم المهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة (طول فترة مهرجان الشيخ زايد) ثم تبدأ مراحل «التقييم المكتبي (تقييم وثائق المشاركة)، والتقييم الميداني (للمتأهلين) وتسليم نتائج التقييم النهائي للمتأهلين، وانعقاد لجنة الجوري لاعتماد النتائج النهائية، والحفل الختامي وتكريم الفائزين في أبريل .2026



معايير واشتراطات

بينت اللجنة العليا للجائزة شروط الأهلية العامة للمشاركة، إذ تقتصر المشاركة في الجائزة على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، كما اشترطت في فئة المزارع التجارية أن يكون لدى المشارك رخصة تجارية سارية المفعول، ولا يحق لموظفي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (المعينين على الكادر الوظيفي) المشاركة في الجائزة، وعدم جواز المشاركة، للشركات المساهمة أو الشركات الراعية للجائزة أو للمسابقات المصاحبة المشاركة.

ويُسمح بتقديم طلب واحد لكل حيازة زراعية أو عزبة خلال الدورة الواحدة، سواء من فرد أو جهة، وفي حال عدم وجود حيازة يشترط تقديم وإفادة من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المحلية المختصة، ويجب الالتزام بالاشتراطات الفنية الخاصة بالفئة المشارك بها.

يجب ألا تكون الحيازة مخالفة للأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، ويحق للمزارعة أو المربية المتميزة المشاركة في جميع فئات الجائزة، بشرط عدم المشاركة في أكثر من فئة واحدة بالدورة نفسها، وأن قرار لجنة التحكيم نهائي وغير قابل للطعن.

وبالنسبة إلى الشروط الفنية الخاصة بالفئات، فيما يتعلق بفئة الزراعة المكشوفة: يشترط ألا تقل المساحة المزروعة عن 5 دونمات، وتقتصر المشاركة على إنتاج الخضراوات، ولفئة الزراعة المحمية (البيوت المحمية أو الشبكية): يشترط ألا تقل المساحة المزروعة عن 2 دونم.



تحديثات

حددت اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي التحديثات التي شهدتها الدورة الرابعة، والتي شملت تحديث مراكز الفوز في الجائزة الرئيسية من 5 إلى 3 مراكز وذلك لمستوى نضج أهداف الجائزة بعد ثلاث دورات والانتقال من التشجيع للمشاركة إلى إبراز أفضل الممارسات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وإضافة فئة جديدة فئة مشاريع الشباب ضمن فئات الجائزة، وتشتمل على الفئات التالية أفضل مبتكر شاب وأفضل مزارع شاب وأفضل مربٍّ شاب، ووضع معايير خاصة بجائزة المزارع التجارية. مع إضافة اشتراط التعاون الفعال مع صغار المنتجين كأحد متطلبات التأهل، بهدف تعزيز دعم المنتج الوطني، وتحديث وإعادة تسمية فئة «الابتكار الزراعي» لتصبح «التقنيات الزراعية» مما يتيح توسيع نطاق الفئة.



المواعيد وآلية التقديم

أكدت اللجنة العليا أن التقديم يتم حصرياً عبر استمارة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للجائزة (www.smaea.ae)، كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر القنوات الرسمية للجائزة، وأن مواعيد الإغلاق والإعلان تحددها اللجنة العليا وتُنشر رسمياً.