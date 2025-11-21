السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة البرازيلية باليوم الوطني

ثاني الزيودي والسفير البرازيلي وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين خلال حفل الاستقبال (وام)
22 نوفمبر 2025 01:13

أبوظبي (وام)

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما حضر الحفل، عدد من كبار المسؤولين في الدولة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال البرازيليين وأفراد الجالية البرازيلية المقيمة بالدولة.
وأشاد السفير البرازيلي، في كلمة له بهذه المناسبة، بعمق العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مؤكداً سعي بلاده الدائم لتطوير العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.
وقال: «إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تتوطد أكثر على المستويات كافة، وإن دولة الإمارات تعتبر شريكاً استراتيجيّاً للبرازيل في المنطقة».

السفارة البرازيلية
البرازيل
ثاني الزيودي
الإمارات
السفير البرازيلي
