السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك» يسلّط الضوء على توسيع التعاون بين القطاعات الاستراتيجية

خلدون المبارك وتان سي لينغ وممثلو الجانبين في صورة على هامش الملتقى (وام)
22 نوفمبر 2025 01:13

أبوظبي (وام)

عُقدت في أبوظبي الجلسة السادسة عشرة لملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، برئاسة وحضور كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، الوزير المسؤول عن شؤون الطاقة والعلوم والتكنولوجيا في سنغافورة.
وأشاد الجانبان، خلال الاجتماع، بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، حيث حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية 5.2 مليار دولار في عام 2024، مما يؤكد حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأعرب الجانبان عن التزامهما المستمر بتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك كالرعاية الصحية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والتعليم والطاقة النووية السلمية وندرة المياه.
وسلّط الملتقى الضوء على شراكة جديدة في مجال الطاقة، حيث وقعت شركة «طاقة لشبكات النقل» مع شركة «إنرجي إنتركونكشنز» السنغافورية (SGEI) مذكرة تفاهم ركزت على تبادل المعرفة في مجالات رئيسة مثل الربط الكهربائي ودمج مصادر الطاقة المتجددة، كما يمهّد الاتفاق لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المستقبلية.
وقال معالي خلدون المبارك، خلال الاجتماع، إن ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك يواصل أداء دوره منصةً محوريةً لتعزيز التعاون وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.
وأضاف: «إن فرص التعاون المختلفة التي تمت مناقشتها في ملتقى 2025، تعكس الأهداف المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات وسنغافورة، وتعزيز التعاون الذي يدعم الابتكار وتبادل المعرفة في مجالات متعددة».
من جهته، قال معالي الدكتور تان سي لينغ، الوزير المسؤول عن شؤون الطاقة والعلوم والتكنولوجيا في سنغافورة، إن سنغافورة والإمارات تتمتعان بشراكة اقتصادية قوية ومتنامية، معرباً عن سعادته بتعزيز المزيد من الشركات السنغافورية حضورها في دولة الإمارات.
وأضاف: «إنه على المستوى الحكومي، تتم مناقشة مجالات جديدة للتعاون مثل علم الجينوم والطاقة، بما يعزّز وينوع سبل التعاون بين البلدين».
حضر الجلسة سفيرا البلدين، بجانب عدد من المسؤولين، وممثلي أبرز الجهات العامة والخاصة.

أبوظبي
الإمارات
ملتقى أبوظبي سنغافورة
سنغافورة
خلدون خليفة المبارك
خلدون المبارك
الإمارات وسنغافورة
