مبادرة لتعزيز «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»

دبي (وام)

أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، الهادفة إلى تعزيز دور المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تقليل الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، ضمن توجهات الدولة لتحفيز الجهات على تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتتيح المبادرة للشركاء من أفراد المجتمع الفرصة للمشاركة في تقييم الجهات بناءً على أدائها الفعلي، ما يرسّخ الشراكة المجتمعية في عمليات التقييم ويحوّل رأي المتعاملين إلى عنصر محوري في نتائج جائزة تصفير البيروقراطية.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تعزيز الكفاءة الحكومية والقضاء على البيروقراطية في الإجراءات والخدمات، يمثل أولوية استراتيجية للقيادة الرشيدة، ومحوراً لرؤاها لمستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تؤمن بمحورية المشاركة المجتمعية في تعزيز كفاءة وتميز العمل الحكومي، وتتبنى منهجاً مستداماً في تعزيز قنوات التواصل مع الناس.

و قال محمد القرقاوي، إن حكومة الإمارات رفعت سقف التحدي، وأرست نماذج غير مسبوقة عالمياً في العمل الحكومي، وأطلقت عدة مبادرات تعزز هذا التوجه، من بينها نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ومنظومة التميز الحكومي، وتجربة المتسوق السري، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وغيرها من المبادرات والمشاريع الوطنية التي أصبحت مصدر إلهام للحكومات، ومحوراً رئيسياً في مبادرات مشاركة المعرفة والخبرات مع الدول حول العالم.