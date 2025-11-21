السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حامد بن زايد وخليفة بن طحنون يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف علي محمد النيادي

حامد بن زايد وخليفة بن طحنون بن محمد ونهيان بن سيف بن محمد خلال الحفل (وام)
22 نوفمبر 2025 01:14

العين (وام) 

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم محمد المر علي النيادي، بمناسبة زفاف علي محمد النيادي إلى كريمة سلطان محمد يروان النيادي. 

وأعرب سمو الشيخ حامد بن زايد والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد والشيخ نهيان بن سيف بن محمد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة. 

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في قاعة الخبيصي في مركز أدنيك العين، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

الإمارات
حامد بن زايد
خليفة بن طحنون
خليفة بن طحنون بن محمد
نهيان بن سيف
