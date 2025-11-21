السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي
21 نوفمبر 2025 21:58

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، إضافة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وبحث سموه مع وزير الخارجية الأميركي التطورات المأساوية في الحرب الأهلية في السودان، وأهمية التوصل إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.
ورحب سموه بتصريحات فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الاعتداءات المروعة التي تُرتكب بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وكذلك بقيادته الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السودان.
كما بحث الجانبان الأوضاع في قطاع غزة وتطورات «إنشاء مجلس السلام»، لاسيما في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 المقدم من الولايات المتحدة الأميركية بشأن غزة، حيث أكد سموه أهمية العمل من أجل دعم خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة بما يقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار المستدام لشعوب المنطقة بأسرها.
وبحث سموه ومعالي وزير الخارجية الأميركي أيضاً العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعات كافة.
في هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أنه حرص على المبادرة بإجراء الاتصال الهاتفي مع معالي ماركو روبيو للتعبير عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قرار البيت الأبيض الأخير بالسماح بتصدير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى مجموعة «جي 42»، مشدداً على أن هذا القرار يأتي تجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من نمو وتطور على مختلف الأصعدة.

أخبار ذات صلة
وزارة الثقافة تنظم حفل جائزة البُردة بدورتها الـ 19
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الأرجنتين ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
ماركو روبيو
آخر الأخبار
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
الرياضة
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©