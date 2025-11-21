السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجر

علي النعيمي خلال اللقاء (من المصدر)
22 نوفمبر 2025 01:13

بودابست (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي إليس بوغلاركا وزيرة دولة للعلاقات الثنائية في وزارة الخارجية والتجارة المجرية بمقر الوزارة في بودابست، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس إلى المجر.
حضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
وأكد معالي الدكتور النعيمي خلال اللقاء متانة العلاقات الثنائية التاريخية بين دولة الإمارات والمجر، مشيراً إلى أهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في ترسيخ العلاقات البرلمانية وتعزيز الشراكات القائمة بين البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية المجرية، إلى جانب إصدار بيان مشترك شدّد فيه الجانبان على أهمية تقوية العلاقات الثنائية.
كما استعرض معالي الدكتور النعيمي نهج دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتعايش، مشيراً إلى الدور الذي يؤديه الاتفاق الإبراهيمي في تعزيز السلام في المنطقة، إضافة إلى المبادرات الإنسانية الرائدة التي تنفذها دولة الإمارات ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

