نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى جوهانسبرغ للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين
21 نوفمبر 2025 23:49

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، وذلك للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2025 تلبيةً لدعوة فخامة سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة.

ويرافق سموّه، خلال المشاركة في أعمال القمة، وفد يضم كلاً من: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.

تُناقش القمة في دورتها الحالية، التي تُعقَد لأول مرة في القارة الأفريقية، عدداً من القضايا العالمية الرئيسية، وفي مقدمتها تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ودعم التحوّل العادل في قطاع الطاقة، وتسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نيابة عن رئيس الدولة
محمد بن زايد
رئيس الدولة
خالد بن محمد بن زايد
قمة مجموعة العشرين
جوهانسبرغ
