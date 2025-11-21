مكتوم بن محمد وعمار بن حميد يعزيان في وفاة أسامة الشعفار

دبي (الاتحاد)



قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدرّاجات، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار ‏النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبد الله بن أحمد النعيمي، والشيخ حميد بن أحمد النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.