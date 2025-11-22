الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد يهنئ أحمد بن سعيد آل مكتوم على النجاح الباهر لمعرض دبي للطيران

22 نوفمبر 2025 10:21

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على النجاح الباهر لمعرض دبي للطيران.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك لأخي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على النجاح الباهر لمعرض دبي للطيران، الذي أكد مُجدداً مكانته كأحد أبرز المنصات العالمية في صناعة الطيران».
وأضاف سموه: «نجاحٌ لافت، سواء في حجم الصفقات أو في عدد المشاركين، يعكس رؤية حكومة الإمارات الريادية ودورها المحوري في مستقبل الطيران المدني والعسكري وصناعة المعارض. نفخر دائماً بإنجازاتكم».

