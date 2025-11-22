الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه

22 نوفمبر 2025 12:16

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة، في زيارة عمل.

وكان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في مقدمة مستقبلي سموّه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار قاعدة الصخير الجوية.

كما كان في الاستقبال عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين في البحرين.
ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال الزيارة، كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
