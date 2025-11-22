الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: الحرب الأهلية المأساوية في السودان لابد أن تتوقف فوراً

قرقاش: الحرب الأهلية المأساوية في السودان لابد أن تتوقف فوراً
22 نوفمبر 2025 15:58

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ الحرب الأهلية المأساوية في السودان لابد أن تتوقف فوراً.
وقال معاليه، في حسابه على موقع «x»، إن البلد انزلق إلى حافة الهاوية عندما أقدم طرفا الصراع على تقويض الحكومة المدنية الشرعية، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة وتعميق معاناة الشعب السوداني.
وشدّد على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع عودة أي تيارات متطرفة، بما فيها جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين، يشكّل أولوية أساسية للأمن الإقليمي والاستقرار العربي.
ونوّه إلى أنّ الطريق واضح أمام المجتمع الدولي والأطراف السودانية على حدّ سواء وهو وقفٌ فوري لإطلاق النار، ومحاسبة شاملة عن الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان.
وأكد معاليه ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، والشروع في انتقال سياسي موثوق يقود إلى حكومة مدنية مستقلة تعبّر عن تطلعات الشعب السوداني.

