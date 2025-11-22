الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس وزراء فيتنام على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

ولي عهد أبوظبي يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس وزراء فيتنام على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين
22 نوفمبر 2025 16:42

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، معالي فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا فرص توسيع التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مختلف المجالات الحيوية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان المحاور الرئيسة المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، ومن أبرزها دعم النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير الجيل الجديد من الشراكات التنموية، وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بجودة الحياة ودفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
الإمارات وأفريقيا.. رؤية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى آفاق التنمية الإنسانية

حضر اللقاء معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جنوب أفريقيا
مجموعة العشرين
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©