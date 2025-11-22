الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يلتقي المستشار الألماني على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين

ولي عهد أبوظبي يلتقي المستشار الألماني على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين
22 نوفمبر 2025 18:44

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومسارات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، ولاسيَّما في مجالات الطاقة والتنمية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم الخطط التنموية المستدامة لكلا الجانبين.

كما تناول اللقاء جدول أعمال قمة مجموعة العشرين وما يتضمّنه من ملفات محورية تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي، وتمويل التنمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وسُبل توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً.

أخبار ذات صلة
الإمارات وأفريقيا.. رؤية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى آفاق التنمية الإنسانية
ولي عهد أبوظبي يغادر جنوب أفريقيا بعد مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين

وأكَّد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق لضمان تنفيذ مخرجات القمة وترجمتها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز المسارات التنموية وتحقيق الازدهار لشعوب الدول الأعضاء والعالم أجمع.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
فريدريش ميرتس
المستشار الألماني
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©