علوم الدار

طقس غائم مع احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
22 نوفمبر 2025 20:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام غائما أحياناً غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً وصباح الاثنين، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:38 والمد الثاني عند الساعة 04:08، والجزر الأول عند الساعة 21:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.
فيما يكون بحر عمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:18 والمد الثاني عند الساعة 00:06، والجزر الأول عند الساعة 17:02.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة         الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 85 30

دبي 32 21 70 25

الشارقة 32 18 85 30

عجمان 32 22 80 35

أم القيوين 31 17 90 35

رأس الخيمة 31 16 85 30

الفجيرة 30 21 80 35

العـين 32 17 80 20

ليوا 31 19 85 20

الرويس 30 23 80 35

السلع 29 23 85 30

دلـمـا 29 25 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 29 24 85 40

أبو موسى 29 24 85 40.

المصدر: وام
