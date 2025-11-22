الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس لبنان بيوم الاستقلال

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس لبنان بيوم الاستقلال
22 نوفمبر 2025 21:21

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية.

المصدر: وام
لبنان وإسرائيل
جوزيف عون
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
لبنان
برقية تهنئة
