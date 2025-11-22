الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا تعزيز التعاون الثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين

22 نوفمبر 2025 21:53

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة آفاق تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وأبرز البنود المدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين في دورتها لهذا العام، حيث أكَّد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان تنفيذ مخرجات القمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

حضر اللقاء معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
أبي أحمد
