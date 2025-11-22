حمدان بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للقوارب

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته السابعة، الذي انطلق في مرسى المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم من مجموعة أدنيك.

الحدث يشهد مشاركة واسعة من كوكبة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع الصناعات البحرية، إلى جانب أبرز صناع القوارب واليخوت والمعدات البحرية من المنطقة والعالم.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «زرنا اليوم معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي يمثل منصة نوعية تجمع الخبرات الوطنية والدولية لتبادل المعرفة والتجارب، ودعم مسيرة الدولة في تطوير الصناعات البحرية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق. المعرض يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة الاقتصاد البحري الإقليمي والدولي، ويعزز فرص الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

رافق سموه خلال الجولة معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سموّ ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، على أبرز المعدات والتقنيات في قطاعات الصناعات والرياضات البحرية، والتقى بعدد من المسؤولين وصناع القرار في كبرى الشركات المحلية والعالمية المشاركة، واستمع لشرح مفصل عن أحدث المعدات الجديدة التي أُُطلقت خلال فعاليات المعرض.

وأعرب سموه عن تقديره للدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز وتطوير القطاع الصناعي البحري، وتنمية الأنشطة السياحية البحرية، ما سيكون له تأثير إيجابي على الشركات الوطنية من خلال بناء علاقات شراكة استراتيجية مع الشركات العالمية لتوطين الصناعات البحرية في الدولة، وتعزيز القيمة التنافسية للصناعات البحرية الإماراتية.

وأكد سموه أهمية المعرض باعتباره حدثاً نوعياً يجمع الخبرات والكوادر الوطنية والدولية في منصة واحدة تتيح تبادل المعرفة والتجارب، وتدعم مسيرة الدولة في تطوير الصناعات البحرية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

وقال سموه «يمثل معرض أبوظبي الدولي للقوارب إضافة مهمة للفعاليات المتخصصة في أبوظبي، ودعامة أساسية لتعزيز القطاع البحري في الدولة، باستقطابه أبرز الشركات العالمية وإبراز القدرات الوطنية المتقدمة في مجال صناعة القوارب واليخوت والمعدات البحرية، الأمر الذي يعكس مدى التزام أبوظبي بدعم مسيرة تطوير الصناعات البحرية المتنوعة، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة الاقتصاد البحري الإقليمي والدولي، وتكتسب الأنشطة المرتبطة بالقطاع البحري أهمية كبرى نظراً لدورها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص جديدة للابتكار والاستثمار، ودعم المشاريع الوطنية المرتبطة بالبحوث والتقنيات البحرية الحديثة».

وأشار سموه إلى أن تنظيم هذا الحدث في أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومنها الصناعات البحرية التي تشكل محوراً أساسياً في خطط التنمية المستقبلية للإمارة، مؤكداً حرص أبوظبي على مواصلة تطوير البيئة الداعمة للشركات الوطنية وتمكينها من المنافسة إقليمياً وعالمياً.

كما أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن تقديره للجهود التنظيمية التي تبذلها مجموعة أدنيك في استضافة هذا الحدث المتخصص، مشيداً بدورها في تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة، ومركزاً عالمياً لاحتضان الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تخدم مختلف القطاعات.