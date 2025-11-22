الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد

رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك البحرين في وفاة الشيخ إبراهيم بن حمد
22 نوفمبر 2025 23:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

المصدر: وام
