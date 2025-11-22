مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالوطن في يوم الاتحاد

دبي (الاتحاد)



تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والخمسين، تطلق مكتبة محمد بن راشد برنامجاً احتفالياً نابضاً بروح الوطن، يُقام على مدار يومي 27 و29 من نوفمبر، ويجمع بين الأصالة الإماراتية والإبداع الثقافي، مقدماً للزوار تجربة تعبّر عن روح الاتحاد وقِيمه.

ويضم البرنامج سلسلة فعاليات وورش عمل، تمزج بين الثقافة والتراث الإماراتي الأصيل والتجارب الملهمة، في إطار ينسجم مع شعار العام الجديد «عام الأسرة»، ليمنح أجواء احتفالية تجمع أفراد الأسرة تحت راية العلم.

وتنطلق فعاليات مهرجان عيد الاتحاد يوم 27 نوفمبر مع عروض فرق شعبية، وعلى مدار اليوم، تنظم المكتبة عدة محطات ثقافية وتراثية، من بينها حلبة التقطيع لسباق السيارات الإلكترونية، وسباق المحاميل الشراعية، الذي يتيح تجربة البحّارة، ويعكس التراث البحري لدولة الإمارات.

كما يتضمن برنامج الفعاليات، ورشاً فنية تتيح للحضور المشاركة في تلوين مجسمات البيوت والقلاع القديمة. ويقدم ركن الرسم على الفخار فرصة للتعبير الفني عبر الرسم على قطع فخارية تبرز رموز دولة الإمارات، مثل النخيل والإبل والعلم الوطني.



الأصالة

وتختتم فعاليات مهرجان المكتبة لعيد الاتحاد يوم 29 نوفمبر، بأمسية موسيقية تحت عنوان «بين الأصالة والتجديد»، تقدمها فرقة أوركسترانا بقيادة المايسترو حاتم منصور، في مسرح المكتبة، عند الساعة 7:30 مساء.