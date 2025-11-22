الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالوطن في يوم الاتحاد

مكتبة محمد بن راشد تحتفي بالوطن في يوم الاتحاد
23 نوفمبر 2025 02:22

دبي (الاتحاد) 

تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والخمسين، تطلق مكتبة محمد بن راشد برنامجاً احتفالياً نابضاً بروح الوطن، يُقام على مدار يومي 27 و29 من نوفمبر، ويجمع بين الأصالة الإماراتية والإبداع الثقافي، مقدماً للزوار تجربة تعبّر عن روح الاتحاد وقِيمه. 
ويضم البرنامج سلسلة فعاليات وورش عمل، تمزج بين الثقافة والتراث الإماراتي الأصيل والتجارب الملهمة، في إطار ينسجم مع شعار العام الجديد «عام الأسرة»، ليمنح أجواء احتفالية تجمع أفراد الأسرة تحت راية العلم.
وتنطلق فعاليات مهرجان عيد الاتحاد يوم 27 نوفمبر مع عروض فرق شعبية، وعلى مدار اليوم، تنظم المكتبة عدة محطات ثقافية وتراثية، من بينها حلبة التقطيع لسباق السيارات الإلكترونية، وسباق المحاميل الشراعية، الذي يتيح تجربة البحّارة، ويعكس التراث البحري لدولة الإمارات. 
كما يتضمن برنامج الفعاليات، ورشاً فنية تتيح للحضور المشاركة في تلوين مجسمات البيوت والقلاع القديمة. ويقدم ركن الرسم على الفخار فرصة للتعبير الفني عبر الرسم على قطع فخارية تبرز رموز دولة الإمارات، مثل النخيل والإبل والعلم الوطني.

الأصالة
وتختتم فعاليات مهرجان المكتبة لعيد الاتحاد يوم 29 نوفمبر، بأمسية موسيقية تحت عنوان «بين الأصالة والتجديد»، تقدمها فرقة أوركسترانا بقيادة المايسترو حاتم منصور، في مسرح المكتبة، عند الساعة 7:30 مساء.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
الإمارات وأفريقيا.. رؤية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى آفاق التنمية الإنسانية
مكتبة محمد بن راشد
التراث
عيد الاتحاد
الثقافة
الإمارات
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة
اليوم 00:27
مشاركان ضمن «البعثات الاجتماعية للشباب» لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل حضورها الإنساني في غزة
اليوم 02:23
متظاهرون موالون لحركة «النهضة» يعتدون على عناصر الأمن في محاولة للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. محاولات «إخوانية» مشبوهة لنشر الفوضى والفتنة
اليوم 02:23
رجل فلسطيني يقف أمام سيارات أحرقها مستوطنون بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسة الفلسطينية»: حرب المستوطنين بالضفة الغربية تهدد اتفاق غزة
اليوم 02:23
عائلة فلسطينية نازحة من خان يونس إلى رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: فرق الإغاثة تواجه ظروفاً شديدة القسوة في غزة
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©