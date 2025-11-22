شرطة أبوظبي تعزّز الوعي المروري في مجلس العالية

أبوظبي (الاتحاد)



نظَّمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مجلساً توعوياً بعنوان «مخاطر بعض السلوكيات المرورية»، في مجلس العالية بمنطقة العامرة في مدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة، وذلك ضمن مبادرات عام المجتمع.

وأكد العقيد سعيد علي الحساني، النائب لشؤون الدوريات الأمنية في العين، أهمية التزام السائقين بقوانين السير والمرور للحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى دور التوعية المستمرة التي تنفّذها شرطة أبوظبي عبر المحاضرات والمبادرات واللقاءات المجتمعية في المجالس والمدارس والجامعات، بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية بين جميع شرائح المجتمع.

وأوضح العقيد الحساني أن إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين تنفّذ برامج توعوية شاملة تستهدف السائقين ومستخدمي الطريق، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الناتجة عن المشاركة في سباقات المركبات دون الحصول على تصريح مسبق، والسياقة من دون رخصة، وهي سلوكيات خطرة تخلّف آثاراً جسيمة على الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن الانشغال بالهاتف أثناء القيادة يُعد من أبرز مسببات الحوادث الجسيمة.



السلوكيات السلبية

وأجمع المشاركون في المجلس على خطورة السلوكيات السلبية أثناء القيادة، مؤكدين ضرورة تعزيز ثقافة احترام قوانين السير والمرور، والإسهام في ترسيخ سلوكيات آمنة بين السائقين للارتقاء بمستويات السلامة المرورية في إمارة أبوظبي.

وعرضت شرطة أبوظبي خلال المجلس، مجموعة من الأفلام التوعوية عبر الشاشات الذكية، وتم توزيع كتيبات التوعية الرقمية «باركود الاستجابة السريعة»، وتعرّف الأهالي خلال الفعالية على دورية السعادة المزودة ببرنامج «كلنا شرطة»، ودورها في تعزيز الإيجابية المرورية وإسعاد المجتمع، إلى جانب الاطلاع على مزايا الانضمام إلى البرنامج والخدمات التي يقدمها للمشتركين، ودوره في تعزيز العمل المشترك بين الجمهور والشرطة.

وفي ختام المجلس، أشاد الحضور بجهود شرطة أبوظبي في نشر الوعي الأمني والمروري، وتعزيز الشراكة المجتمعية، ودورها المتواصل في دعم منظومة الأمن والاستقرار.