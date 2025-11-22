الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي: حفظ الأمن والهدوء في الإمارة أولوية قصوى

سيف المزروعي
23 نوفمبر 2025 02:22

دبي (الاتحاد) 

أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن المحافظة على الهدوء والراحة في إمارة دبي إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها القيادة العامة لشرطة دبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وضمان بيئة آمنة ومستقرة للسكان والزوار. 
وأوضح اللواء المزروعي، أن شرطة دبي قامت بحجز 210 درّاجات نارية وسكوترات، وتحرير 271 مخالفة في الأسبوع الماضي على سائقيها، الذين مارسوا سلوكيات خطرة مخالفة للقانون في منطقة الخوانيج، وند الشبا، وشارع جميرا، ومنطقة القدرة، سواء من خلال إصدار أصوات إزعاج عالية، أو القيادة بعكس اتجاه السير، أو القيادة على الطرق السريعة بطريقة تشكل خطراً على حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين. 
 وأشار اللواء المزروعي إلى أن الفرق الميدانية نفّذت حملات مكثفة لرصد تلك السلوكيات السلبية والحد منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين، مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مطلقاً مع أي تصرف يخل بالنظام العام أو يعرض حياة الآخرين للخطر. 
وأضاف: أن حجز الدراجات النارية والكهربائية جاء في إطار تنفيذ الحملات الضبطية التي أطلقتها شرطة دبي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق من مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية خاصة الجسيمة منها، وتعزيز الثقافة المرورية لدى كافة مُستخدمي الطريق، والحفاظ على المظهر العام في الإمارة، وتعزيز السكينة والطمأنينة في مختلف المناطق. 
وأكد اللواء المزروعي عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات، حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن جهود شرطة دبي تستند إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن السلوكيات الطائشة.

