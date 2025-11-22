«مجلسنا» في «خليفة الطبية» يعزّز بيئات طفولة شاملة وصديقة للأسرة

هالة الخياط (أبوظبي)



أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، افتتاح موقع جديد لمبادرة «مجلسنا» بالتعاون مع «بيورهيلث» في مدينة الشيخ خليفة الطبيّة، استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى من المبادرة في منطقة الفلاح.

وتمّ إطلاق مبادرة «مجلسنا» في مطلع عام 2024، بهدف تحويل المساحات العامة إلى بيئات شاملة، ترتكز على التراث الثقافي المحلي، وتُعزّز الصحة الجسديّة والنفسية للأطفال وأسرهم.

ويأتي هذا الافتتاح تزامناً مع أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025، وبما يتماشى مع برنامج «أبوظبي صديقة للأسرة» التابع للهيئة، بهدف تعزيز صحة الأطفال في مراحلهم المبكرة من خلال التشجيع على اللعب في الهواء الطلق، وتقليل وقت استخدام الشاشات، وتقوية الروابط بين الأجيال. وقد تم تطوير الموقع الجديد بالتعاون مع «بيورهيلث»، وبالشراكة مع مؤسسة الإمارات والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.

واستُوحي تصميم «مجلسنا» من المجلس الإماراتي التقليدي، ليشكّل مبادرة مجتمعية عامة تدعم الصحة الجسدية والنفسية للأطفال وأسرهم. كما يرتكز التصميم على التراث الثقافي والارتباط الوثيق بالطبيعة، ويشجّع على اللعب النشط لتعزيز الروابط بين الأجيال وغرس روح الانتماء المجتمعي. ويضم موقع مدينة الشيخ خليفة الطبية، منطقة مخصّصة للعب، تشكّل جزءاً من المبادرة الأوسع نطاقاً.





وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «اللعب ليس مجرد متعة، بل هو الركيزة الأساسية للطفولة. فعندما يلعب الأطفال، يتعلّمون وينمون ويشكّلون روابط تستمر مدى الحياة، وهذا هو جوهر مبادرة (مجلسنا)، توفير أماكن يشعر فيها كل طفل بالاحتواء، وكل والد ووالدة بالدعم، وكل أسرة بالانتماء. ويتميّز افتتاح (مجلسنا) في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأهمية خاصة، لأنه يُثبت للأسر أنه بإمكاننا خلق أجواء مفعمة بالفرح والتواصل وروح المجتمع حتى في بيئات الرعاية الصحية».



أماكن ومساحات

قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»: «يعكس تعاوننا في مبادرة مجلسنا إيمان بيور هيلث بأن الصحة تبدأ من الطفولة ومن المجتمع. فالأماكن التي تجمع الأسر للقاء واللعب والتواصل ترسي الأسس المتينة للصحة والرفاهية مدى الحياة. ومن خلال دمج بيئات شاملة وصديقة للأسرة في مستشفياتنا، فإننا نطوّر تجربة الرعاية الصحية من خلال ابتكار أماكن ومساحات جديدة تُنمّي وترسخ مشاعر الانتماء والفرح، بقدر ما تعزز الشفاء والتعافي».

ويتم العمل حالياً على استكشاف ودراسة مواقع إضافية لمبادرة «مجلسنا»، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى مساحات شاملة تتمحور حول الأسرة في مختلف أنحاء الإمارة.