سفير الدولة لدى كوريا: علاقات استراتيجية راسخة تجمع البلدين الصديقين

أبوظبي (وام)



أكد عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، أن العلاقات الإماراتية الكورية استراتيجية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً ونمواً متسارعاً بفضل دعم قيادتي البلدين الصديقين.

وقال النعيمي، على هامش أعمال الطاولة المستديرة للأعمال «الإمارات - كوريا» التي عُقدت في أبوظبي: إن دولة الإمارات وكوريا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مهمة تشمل القطاعات الحيوية المختلفة، التي من شأنها أن تعزِّز مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

وأضاف أن «زيارة فخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، إلى دولة الإمارات والتي تُعد أولى زياراته الخارجية، تحمل دلالات عميقة وتُجسِّد طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين».



اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أشار النعيمي إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين التي تدخل حيز التنفيذ قريباً، تُعزِّز مكانة جمهورية كوريا كأحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في قطاعات استراتيجية واعدة، ولا سيما الطاقة النووية السلمية، إلى جانب التعاون في الدفاع والتكنولوجيا والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكد أن زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات، تفتح آفاقاً أوسع وتُمهِّد لمزيد من فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وكوريا، بما يسهم في تطوير الشراكات الاستثمارية المستقبلية بين البلدين الصديقين.