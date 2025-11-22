أحمد بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة خديجة الصايغ وسعيد المروشد

دبي (الاتحاد)



قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة خديجة عبدالله علي الصايغ.

وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي أمس، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.





كما قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة سعيد محمد سعيد المروشد، والد القاضي سعيد المروشد، المدير العام الأسبق لدائرة الصحة في دبي، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي أمس.

وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأبناء الفقيد وعائلته، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.