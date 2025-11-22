حاكم أم القيوين ومحمد الشرقي ومحمد بن سعود  ومنصور بن محمد يعزون في وفاة أسامة الشعفار

دبي (وام)



قدَّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.





رافق سموّه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له أسامة بن أحمد الشعفار في مجلس العزاء بإمارة دبي. وعبّر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء وذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسّلوان. رافق سموه إلى مجلس العزاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.





كما قدّم سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





كما قدم واجب العزاء، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

كما قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واجب العزاء في وفاة أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات.

وأعرب سموه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي أمس، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.